Песков: слова Трампа о потерях СССР в войне не соответствуют данным историков

«Я не собираюсь, в отличие от Дональда Трампа, принижать помощь, которую Соединенные Штаты Америки оказывали Советскому Союзу через систему лендлиза. Хочу только добавить, что эта помощь была не бескорыстной, за все поставки продуктов, техники и всего прочего, что американцы поставляли в Советский Союз, СССР потом расплачивался достаточно долгие годы и полностью эти долги выплатил», — резюмировал парламентарий.