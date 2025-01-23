Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Путин в четверг проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.
«Виталий Геннадьевич (Савельев — ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов… (Необходимо — ред.) проверить состояние танкерного флота», — сказал российский лидер.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме «Волгонефти-239», находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.