Ричмонд
-9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

«Султангожин Тимур Шамильевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Жумаканов Николай Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр», — говорится в документе.

Тимур Султангожин окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков (2002), а также стал магистром международных отношений, окончив с отличием магистратуру в Уэльском университете.

Ранее он работал заместителем посла в Греции, директором Департамента Европы Министерства иностранных дел РК. С марта 2022 года и по сегодняшний день Султангожин был советником-посланником, заместителем Постоянного Представителя РК при Европейском союзе и НАТО.

Николай Жумаканов окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «химик», а затем Высшую Краснознаменную школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф. Э. Дзержинского.

В разные годы он работал председателем КНБ РК и помощником президента — секретарем Совета Безопасности РК. С 2018 года занимал должность советника председателя КНБ, президента НАО «Отандастар қоры».

дипломатия