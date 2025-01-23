Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре

Документ опубликовала Акорда.
«Султангожин Тимур Шамильевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Жумаканов Николай Владимирович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр», — говорится в документе.
Тимур Султангожин окончил факультет международных отношений Казахского государственного университета мировых языков (2002), а также стал магистром международных отношений, окончив с отличием магистратуру в Уэльском университете.
Ранее он работал заместителем посла в Греции, директором Департамента Европы Министерства иностранных дел РК. С марта 2022 года и по сегодняшний день Султангожин был советником-посланником, заместителем Постоянного Представителя РК при Европейском союзе и НАТО.
Николай Жумаканов окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «химик», а затем Высшую Краснознаменную школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф. Э. Дзержинского.
В разные годы он работал председателем КНБ РК и помощником президента — секретарем Совета Безопасности РК. С 2018 года занимал должность советника председателя КНБ, президента НАО «Отандастар қоры».