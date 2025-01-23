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Владимир Путин наградил Рустема Гафарова орденом Дружбы

Президент России отметил ряд татарстанцев высокими наградами.

Источник: Город Казань.KZN.RU

За большой вклад в реализацию общественно значимых проектов руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ордена Дружбы также удостоены начальник управления административных и правоохранительных органов аппарата Кабмина РТ Рустем Кадыров и управляющий делами раиса республики Муслиха Ситдикова. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоили министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марату Айзатуллину, а также его заместителю Владимиру Кудряшеву.

Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 1994 году. Предшественником ордена во времена СССР был орден Дружбы народов, созданный в 1972-м. Им награждаются граждане России и иностранцы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Напомним, Рустем Гафаров работает руководителем исполкома города с 2020 года. Ранее он восемь лет возглавлял администрацию Советского района, два года трудился первым заместителем руководителя исполкома, курируя социальный блок.

Путин Владимир