Владимир Путин наградил Рустема Гафарова орденом Дружбы

Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации, учрежденная в 1994 году. Предшественником ордена во времена СССР был орден Дружбы народов, созданный в 1972-м. Им награждаются граждане России и иностранцы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.