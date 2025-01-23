СМИ: президентство Трампа обернется для Нетаньяху кризисом, который может стать экзистенциальным

Важнейший вопрос будет заключаться в том, будет ли Нетаньяху соблюдать соглашение о прекращении огня. Критики в его кабинете будут поощрять его принять военный вариант, но это повлечет за собой большие политические издержки в плане общественной поддержки и оттолкнет администрацию США, выступающую против «вечных войн». В любом случае Нетаньяху будет знать, что Вашингтон пристально следит за ним и что новый президент не обязательно является его другом.