СМИ: президентство Трампа обернется для Нетаньяху кризисом, который может стать экзистенциальным

Премьер-министр Израиля должен решить, завершать ли сделку по сектору Газа, какие действия предпринять против ядерных объектов Ирана и как реагировать на то, чего хочет Саудовская Аравия в обмен на нормализацию отношений. Выбор, который сделает Нетаньяху, определит его будущее и будет иметь важные последствия для всего региона, пишет The Conversation.
Это неудобная ситуация для лидера, который за последние месяцы кардинально изменил стратегический баланс на Ближнем Востоке и загнал в угол своих врагов. Но момент силы для Нетаньяху выглядит довольно хрупким.
Соглашение по Газе вызвало смятение в его собственном кабинете: 24 голоса было отдано за сделку и восемь — против. Среди тех, кто выступил против сделки по Газе, были не только члены крайне правых партий, но и два министра из его собственной партии «Ликуд».
Это может предвещать перераспределение политических сил в Израиле.
Это стало понятно еще до инаугурации Трампа, когда его посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сообщил премьер-министру Израиля, что соглашение о прекращении огня в Газе должно быть согласовано до того, как Трамп станет президентом.
Считается, что соглашение о военном и техническом сотрудничестве заключенное США и Саудовской Аравией в 2023 году, имеет решающее значение для новой архитектуры региональной безопасности. Частью этого соглашения является нормализация отношений между Саудовской Аравии с Израилем.
Все это отразится на шансах Нетаньяху на следующих выборах. Хотя опросы показывают, что он проиграет выборы, если они будут объявлены прямо сейчас, на посту премьер-министра он по-прежнему пользуется поддержкой, которая превышает поддержку оппозиционных политиков Бени Ганца и Яира Лапида. Однако фаворитом стал крайне правый политик и бывший премьер-министр Нафтали Беннет. Если бы Беннет вернулся в политику, он бы сейчас уверенно победил.
Вдобавок влиятельный политический советник, профессор Тель-Авивского университета Эран Яшив посоветовала Трампу бросить Нетаньяху, если Трамп хочет достичь своих целей на Ближнем Востоке. Независимо от того, примет ли Трамп этот совет, почти наверняка он станет все более важным фактором в израильской политике.
Важнейший вопрос будет заключаться в том, будет ли Нетаньяху соблюдать соглашение о прекращении огня. Критики в его кабинете будут поощрять его принять военный вариант, но это повлечет за собой большие политические издержки в плане общественной поддержки и оттолкнет администрацию США, выступающую против «вечных войн». В любом случае Нетаньяху будет знать, что Вашингтон пристально следит за ним и что новый президент не обязательно является его другом.