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Кориненко: указ Трампа о приостановке финансирования вызвал напряжение у НКО Молдовы

Политолог рассказал об изменениях, которые могут произойти в Молдове и мире после инаугурации Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь Штатов другим странам. В Молдове очень сильно напряглись общественные организации, которые долгие годы паразитируют на американских деньгах, продвигая чуждые молдавскому народу ценности. Об этом заявил в комментарии для Sputnik Молдова историк, политолог Александр Кориненко.

«И это большой плюс. Я надеюсь, что эти программы будут пересмотрены и наше партнерство с США будет строиться на прагматичных и взаимовыгодных отношениях, в которых будут уважать наш суверенитет», — заявил Кориненко.

Политолог также поддерживает решение Трампа о прекращении цензуры. По его мнению, с похожим феноменом сегодня борется часть молдавского общества.

«И в этом Молдова тоже должна взять пример. СМИ не должны закрываться. Журналисты всегда должны предоставлять обе точки зрения и зачастую быть в оппозиции к власти», — отметил собеседник.

Кориненко надеется, что президент США, несмотря на свою позицию по Панаме и Гренландии, будет мирным посредником в переговорах России и Украины.

Трамп Дональд