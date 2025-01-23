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Последние зарубежные новости за 23 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 23 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WP сообщила о риске «капитуляции» Трампа на встрече с Путиным

Источник: РИА "Новости"

В случае переговоров с Трампом Россия может добиться выгодного урегулирования конфликта на Украине. Трамп покажет, что завершил войну, но это будет капитуляцией, дающей Путину желаемое.

Foreign Policy: НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности

Источник: AP 2024

Страны НАТО планируют предложить Украине два варианта гарантий безопасности в обмен на «мирную сделку» с Россией. Один из них включает военную и экономическую помощь, другой — применение статьи 5 НАТО, обеспечивая защиту от нападений.

NYT: российский «корабль-шпион» сочли угрозой в Британии

Источник: AP 2024

Министр обороны Великобритании сообщил, что российский шпионский корабль «Янтарь» второй раз за три месяца приблизился к побережью Британии, что рассматривается как растущая угроза.

ANSA: Трамп хочет сократить воинский контингент США в Европе

Источник: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп планирует сократить военный контингент в Европе на 20 тыс. человек и потребовать от европейских стран «большого финансового вклада» на содержание оставшихся войск.

NZZ сообщила об ухудшении положения ВСУ в Донбассе

Источник: Reuters

Российская армия продвигается в важные населенные пункты Донбасса: Часов Яр, Покровск и Великая Новоселка. Положение украинских войск ухудшается, угрожая потерей линий снабжения и оборонительных позиций.