Последние зарубежные новости за 23 января 2025 года: свежие события текущего дня

WP сообщила о риске «капитуляции» Трампа на встрече с Путиным
В случае переговоров с Трампом Россия может добиться выгодного урегулирования конфликта на Украине. Трамп покажет, что завершил войну, но это будет капитуляцией, дающей Путину желаемое.
Foreign Policy: НАТО предложит Украине два типа гарантий безопасности
Страны НАТО планируют предложить Украине два варианта гарантий безопасности в обмен на «мирную сделку» с Россией. Один из них включает военную и экономическую помощь, другой — применение статьи 5 НАТО, обеспечивая защиту от нападений.
NYT: российский «корабль-шпион» сочли угрозой в Британии
Министр обороны Великобритании сообщил, что российский шпионский корабль «Янтарь» второй раз за три месяца приблизился к побережью Британии, что рассматривается как растущая угроза.
ANSA: Трамп хочет сократить воинский контингент США в Европе
Президент США Дональд Трамп планирует сократить военный контингент в Европе на 20 тыс. человек и потребовать от европейских стран «большого финансового вклада» на содержание оставшихся войск.
NZZ сообщила об ухудшении положения ВСУ в Донбассе
Российская армия продвигается в важные населенные пункты Донбасса: Часов Яр, Покровск и Великая Новоселка. Положение украинских войск ухудшается, угрожая потерей линий снабжения и оборонительных позиций.