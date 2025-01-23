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NYT: Трамп лишил государственной охраны экс-госсекретаря Помпео

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился лишить экс-госсекретаря Майка Помпео государственной охраны, которую ему обеспечивали сотрудники Секретной службы США. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источник: Reuters

По ее сведениям, помимо Помпео, который возглавлял Госдепартамент при Трампе с 2018 по 2021 год, государственной охраны был лишен Брайан Хук, который в первый президентский срок Трампа был спецпредставителем США по Ирану. Издание указывает, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом предупреждала, что оба упомянутых чиновника сталкивались с угрозами со стороны Ирана.

Ранее на этой неделе Трамп распорядился лишить охраны своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. И Болтон, и Помпео после ухода со своих постов неоднократно выражали критику в адрес республиканца.

Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объясн