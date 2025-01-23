NYT: Трамп лишил государственной охраны экс-госсекретаря Помпео

По ее сведениям, помимо Помпео, который возглавлял Госдепартамент при Трампе с 2018 по 2021 год, государственной охраны был лишен Брайан Хук, который в первый президентский срок Трампа был спецпредставителем США по Ирану. Издание указывает, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом предупреждала, что оба упомянутых чиновника сталкивались с угрозами со стороны Ирана.
Ранее на этой неделе Трамп распорядился лишить охраны своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. И Болтон, и Помпео после ухода со своих постов неоднократно выражали критику в адрес республиканца.
Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объясн