NYT: Трамп лишил государственной охраны экс-госсекретаря Помпео

По ее сведениям, помимо Помпео, который возглавлял Госдепартамент при Трампе с 2018 по 2021 год, государственной охраны был лишен Брайан Хук, который в первый президентский срок Трампа был спецпредставителем США по Ирану. Издание указывает, что предыдущая администрация во главе с Джо Байденом предупреждала, что оба упомянутых чиновника сталкивались с угрозами со стороны Ирана.