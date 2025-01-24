Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко

— Пермский край стал одним из первых участников нацпроекта по беспилотным авиационным системам благодаря нашим производственным компаниям, имеющим необходимый опыт, и НОЦ мирового уровня, являющегося одним из передовых в России, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Также наш регион получил поддержку в этой сфере. Сейчас в Перми создается производственная линия по выпуску малоразмерных газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, производства силовых авиаконструкций, линейки электрических двигателей и конструкций из композитных материалов для БПЛА.