Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко

В январе этого года правительство Прикамья и министерство науки и высшего образования Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии. Этот документ предусматривает паритетное финансирование проектов по реконструкции пяти общежитий трех пермских университетов — классического, Политеха и агро-технологического.
Пермский край сейчас является первым регионом Российской Федерации по такому виду взаимодействия, как ремонт зданий, принадлежащих высшим учебным заведениям. Опыт Прикамья, скорее всего, будет распространен и на другие регионы России.
— Пермский край стал одним из первых участников нацпроекта по беспилотным авиационным системам благодаря нашим производственным компаниям, имеющим необходимый опыт, и НОЦ мирового уровня, являющегося одним из передовых в России, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Также наш регион получил поддержку в этой сфере. Сейчас в Перми создается производственная линия по выпуску малоразмерных газотурбинных двигателей для беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, производства силовых авиаконструкций, линейки электрических двигателей и конструкций из композитных материалов для БПЛА.
В этом году Пермь стала «Молодежной столицей России». И сейчас в регионе идет подготовка к реализации мероприятий, связанных с этим. Всего же планируется более ста событий различной направленности. Среди них мероприятия патриотического характера, а также те, что имеют спортивные, творческие, общественные составляющие.
— Одним из главных событий этого года в Перми станет Всероссийский форум молодежи, — отметил Дмитрий Махонин. — Молодежь со всей страны приедет на Западный Урал, чтобы пообщаться, перенять опыт и принять участие в выработке молодежной политики.
В части туризма на территории Пермского края реализуется пять инвестиционных проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов, а также двух крупных инвестиционных проектов по созданию точек притяжения.