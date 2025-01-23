Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для «честного и сбалансированного интервью» прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что Макрону было 15 лет, когда он вступил в отношения с его учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.