Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

Так, в своих социальных сетях она утверждает, что якобы собрала доказательства того, что «Брижит Макрон» никогда не существовало, и обещает опубликовать материалы 30 января.
Ранее Оуэнс сообщила, что ее преследуют адвокаты семьи Макрон, но отметила, что «США — не Европа, и у нас есть свобода слова», и французские адвокаты «не заткнут ей рот». Она отметила, что «президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что те могут раскрыть».
Затем в своем аккаунте в Х журналистка обратилась к Макрону, направив ему список из 21 вопроса для «честного и сбалансированного интервью» прежде, чем опубликует свое расследование. В нем она задает вопросы о прошлом Брижит Макрон и просит поделиться фотографиями из ее молодости. Журналистка отмечает, что Макрону было 15 лет, когда он вступил в отношения с его учительницей, 39-летней замужней Брижит, но нет никаких свидетельств из школьной или студенческой жизни учительницы. Она призвала ее знакомых поделиться с ней фотографиями.
Оуэнс также сообщила, что в ноябре провела интервью с французской журналисткой Наташей Рей, утверждавшей, что Брижит Макрон родилась мужчиной, за что была осуждена.
В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин, включая Рей, утверждавших, что Брижит Макрон родилась мужчиной, к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей в ролике на платформе YouTube заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым люди верят и «начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни».