Наемник заявил, что белорусские боевики на стороне ВСУ опасаются выдачи на родину или в Россию

Участник боевых действий на территории Украины в составе признанного в Беларуси террористической организацией «полка Калиновского» Василий Веремейчик сказал, что белорусские наемники опасаются, что Украина выдаст белорусов на их родину или в Россию. Об этом наемник заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» во второй части фильма «Веремейчик: откровения боевика».
Боевики высказывают свои опасения подобного характера из-за того, что ситуация складывается не в пользу Украины. Приходит и понимание, что «любая война заканчивается миром, а переговоры о перемирии уже идут».
— Украинцы будут вытаскивать своих, поляки — своих, литовцы — своих. А обменный фонд не такой большой. Есть опасения, что Украина просто выдаст белорусов в Россию или Беларусь. В том числе действующих военнослужащих. Таким образом, они просто окажутся тут и предстанут перед силовыми органами, судом, — сказал экс-участник террористической организации.
Еще Веремейчик заявил, что через структуры ВСУ прошло больше тысячи белорусов, а на пике в террористическом «полку Калиновского» было около 300 человек.
Также наемник сообщил, что СБУ со спецслужбами Польши и Литвы участвуют в составлении плана вторжения в Беларусь. Он раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район.
Напомним, 20 ноября 2024 года КГБ сообщило, что еще один участник признанного террористической организацией «Полка Калиновского» экстрадирован в Беларусь. Речь шла о Веремейчике.