Наемник заявил, что белорусские боевики на стороне ВСУ опасаются выдачи на родину или в Россию

— Украинцы будут вытаскивать своих, поляки — своих, литовцы — своих. А обменный фонд не такой большой. Есть опасения, что Украина просто выдаст белорусов в Россию или Беларусь. В том числе действующих военнослужащих. Таким образом, они просто окажутся тут и предстанут перед силовыми органами, судом, — сказал экс-участник террористической организации.