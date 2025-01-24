Губернатор Кубани вручил награды победителям конкурса «Премия IQ года»

«Мы чествуем студентов, которые не только успешно учатся, но и в процессе своей учебы разрабатывают проекты, играющие значимую роль в различных областях экономики. Используйте свою молодость и энергию, чтобы воплощать идеи в реальность, а мы окажем вам поддержку. Успеха не существует в едином образце, у каждого он индивидуален. Однако одно общее — успех представляет интерес для сильных и смелых. Не бойтесь и верьте в себя, двигайтесь вперед», — отметил Вениамин Кондратьев.