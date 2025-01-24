Губернатор Кубани вручил награды победителям конкурса «Премия IQ года»

Вениамин Кондратьев вручил награды победителям конкурса «Премия IQ года». Губернатор Кубани отметил авторов 10 самых выдающихся инновационных проектов на церемонии, прошедшей в преддверии Дня российского студенчества в Кубанском государственном технологическом университете.
«Мы чествуем студентов, которые не только успешно учатся, но и в процессе своей учебы разрабатывают проекты, играющие значимую роль в различных областях экономики. Используйте свою молодость и энергию, чтобы воплощать идеи в реальность, а мы окажем вам поддержку. Успеха не существует в едином образце, у каждого он индивидуален. Однако одно общее — успех представляет интерес для сильных и смелых. Не бойтесь и верьте в себя, двигайтесь вперед», — отметил Вениамин Кондратьев.
В прошлом году на конкурс «Премия IQ года» было подано рекордные 408 проектов. Многие из них представили студенты КубГТУ. В категории «Лучший инновационный проект в сфере здравоохранения» первое место занял Кирилл Ковалев, разработавший портативный комплекс для обеззараживания воздуха.
Магистрант Федор Шестаков получил награду в области охраны окружающей среды за устройство для диагностики повреждений кабельных линий. Один из лауреатов в номинации «Робототехника» — Дмитрий Гайдук с проектом для диагностики пороков развития плода.
Премия IQ года, учрежденная в 2009 году, собрала более 4 тысяч участников. С 2024 года призовой фонд увеличен до трех миллионов рублей, и победители получат от 100 до 300 тысяч рублей.