Он охарактеризовал Каллас как ненадежного и недостойного представителя, который, по его мнению, разжигает ненависть и распространяет дезинформацию, чтобы подготовить почву для масштабного военного конфликта. Политик также призвал к «спасению» Франции через выход из ЕС, чтобы наладить миротворческую политику.