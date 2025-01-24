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Филиппо: Каллас запугивает граждан для оправдания войск ЕС на Украине

Политик охарактеризовал Каллас как ненадежного и недостойного представителя.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кайя Каллас, утверждая о «российской угрозе», использует запугивание граждан и способствует разжиганию антипатии к России как оправдание для отправки западных войск на Украину, заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что ее высказывания направлены на создание атмосферы страха и ненависти, которая служит для продвижения идеи о необходимости Европы формировать свои военные силы.

Ранее Каллас призвала государства ЕС увеличить оборонные расходы, сокращая финансирование образования и здравоохранения. Она ссылается на некие «разведданные», утверждающие, что Россия якобы может «проверить готовность ЕС к защите» в ближайшие три-пять лет.

Филиппо остро раскритиковал эту позицию, указав на ее цель — создать панику и спровоцировать антироссийские настроения, которые в свою очередь могут оправдать создание «европейской армии» и военное вмешательство, в частности, французских сил в конфликт на Украине.

Он охарактеризовал Каллас как ненадежного и недостойного представителя, который, по его мнению, разжигает ненависть и распространяет дезинформацию, чтобы подготовить почву для масштабного военного конфликта. Политик также призвал к «спасению» Франции через выход из ЕС, чтобы наладить миротворческую политику.

Ранее Каллас заявила, что не считает себя «ястребом в отношении России», как «говорят люди».