Новости СВО. ВС РФ освободили Барановку, ВСУ оставили Солёное, сделка Трампа для Украины, 24 января

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет про обстановку на фронте: «В районе Русского/Черкасского Поречного и Махновки ситуация также без существенных изменений. Местами наши войска смогли расширить зону контроля на переднем крае. Но в настоящее время основные усилия сосредоточены на работе по противнику артиллерией и FPV-дронами — как на переднем крае, так и в глубине. Также активные штурмовые действия ВС РФ отмечаются у населённого пункта Никольский. Операторы БПЛА противника, в том числе FPV, стараются замедлить наше продвижение. Но к населённому пункту удалось подойти, несмотря на сложность продвижения по обширному участку открытой местности».