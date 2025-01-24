Дырявый карман дяди Сэма. Сколько США потратили на финансирование Украины и других стран

Похоже, указ Трампа о приостановке на 90 дней всех государственных программ по оказанию иностранной помощи может коснуться лишь второстепенных трат США. Подпадут ли под остановку финансовые потоки, идущие на Украину, Тайвань или в Израиль, на которые сейчас США в совокупности тратят сотни миллиардов долларов для поддержания их военного потенциала, — неясно. Опрошенные Life.ru российские эксперты сходятся во мнении, что как минимум в их случае сделать это практически невозможно.