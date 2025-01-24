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«Это что-то крупное»: Трамп решил открыть правду об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает публикацию засекреченных материалов, связанных с убийством 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Источник: Life.ru

Кроме того, документ предусматривает раскрытие ранее недоступных архивов, касающихся гибели Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Кеннеди, и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. По словам Трампа, это событие станет значимым моментом для многих людей, которые ждали его десятилетиями.

«Это что-то крупное, правда? Много людей ждут этого так долго, годами, десятилетиями», — заявил республиканец.

Ранее окружной суд штата Вашингтон временно приостановил указ президента Дональда Трампа, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения. Напомним, сразу после вступления в должность президента США, республиканец подписал документ, ограничивающий гражданство по праву рождения. Указ затрагивает детей нелегальных мигрантов. На следующий день представители 22 штатов обратились в суд с целью обжаловать это решение.