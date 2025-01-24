Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другом

В ноябре 2023 года Маск согласился с мнением одного из пользователей X, который написал, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым». На фоне этого его стали обвинять в антисемитизме. Маск сказал об этих обвинениях, что «нет ничего более далекого от правды». В январе 2024 года он вместе с сыном посетил музей на месте нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше.