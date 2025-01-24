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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным немедленно

Президент США заявил, что получает сигналы о готовности Путина к встрече с ним.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с Владимиром Путиным и сообщил, что получает «сигналы» о взаимной готовности к такой встрече. Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете.

«Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. По тому, что я слышу, Путин хотел бы встретиться со мной, и мы встретимся, как только сможем», — сказал Трамп.

Также американский лидер отметил, что он не уверен в эффективности санкций как средства для побуждения России к переговорам относительно конфликта с Украиной.

Кроме того, Трамп отметил, что Владимир Зеленский сообщил ему о своей готовности к разрешению конфликта, что также может поспособствовать будущему диалогу между Вашингтоном и Москвой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к равноправному диалогу с США. По словам Пескова, Москва внимательно следит за всей риторикой и заявлениями, а также ждет сигнал от США.