Часть западных элит может развязать международный конфликт, заявил Нарышкин

Сейчас происходит переход от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку, это очень непростой процесс, имеющий свои риски, отметил Нарышкин.
По его словам, «бывший гегемон» в лице США «постепенно деградирует, теряет контроль». Одновременно в мире появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют большой потенциал развития и способность обеспечивать безопасность и стабильность в мире, добавил директор СВР.
«Хотя, конечно, нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт», — сказал Нарышкин.
Ранее директор СВР спрогнозировал, что обстановка в мире в этом году будет нестабильной. По его словам, сейчас идет переход от однополярного миропорядка к «новому, справедливому миропорядку».
«И этот процесс, конечно, имеет свои риски и очень непростой», — добавил Нарышкин.
В декабре директор СВР предупредил, что США и Европу ожидает сложный, драматический период внутренних междоусобиц, которые по привычке будут списываться на «руку Москвы».