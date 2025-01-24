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Взрывы прогремели в Полтавской и Черниговской областях Украины

В украинском городе Нежин, расположенном в Черниговской области, прозвучали взрывы на фоне объявления воздушной тревоги. Об этом информирует телеканал ТСН, ссылаясь на данные мониторинговых служб.

По информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Черниговской области зазвучал в 2:00 ночи.

Также взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги. Здесь, как сообщил департамент цифровой информации, тревогу объявили в 1:53 ночи по московскому времени.

Ранее Life.ru рассказывал о взрывах утром 23 января в Киевской области. В этот период в столице и в областях Киевской, Житомирской и Черниговской действовали предупреждения о возможной угрозе с воздуха.