Взрывы прогремели в Полтавской и Черниговской областях Украины

По информации, предоставленной онлайн-картой украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Черниговской области зазвучал в 2:00 ночи.
Также взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги. Здесь, как сообщил департамент цифровой информации, тревогу объявили в 1:53 ночи по московскому времени.
Ранее Life.ru рассказывал о взрывах утром 23 января в Киевской области. В этот период в столице и в областях Киевской, Житомирской и Черниговской действовали предупреждения о возможной угрозе с воздуха.