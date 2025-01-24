Небензя: война в Газе показала отношение Запада к защите прав человека

Он также сообщил, что за время конфликта в секторе Газа погибло не менее 14,5 тыс. палестинских детей, и множество из них получили серьезные увечья. Небензя добавил, что даже если конфликт прекратится сейчас, риск для жизни и здоровья детей в Газе сохранится как минимум на следующие 14 лет из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории.