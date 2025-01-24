Небензя: война в Газе показала отношение Запада к защите прав человека

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что западные страны не проявляют заинтересованности в привлечении к ответственности виновных в убийствах детей в секторе Газа.
Небензя отметил, что многие из этих стран продолжают поставки оружия Израилю, что свидетельствует о реальном отношении Запада к правам человека.
Он также сообщил, что за время конфликта в секторе Газа погибло не менее 14,5 тыс. палестинских детей, и множество из них получили серьезные увечья. Небензя добавил, что даже если конфликт прекратится сейчас, риск для жизни и здоровья детей в Газе сохранится как минимум на следующие 14 лет из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся на территории.
«Война в Газе не только искалечила отдельные судьбы детей и взрослых, но разорвала саму ткань общества, отложив на неопределенный срок начало подлинно мирного сосуществования двух народов», — заявил Небензя.
Ранее постпред РФ при ООН заявил, что Россия полностью поддерживает идею Всемирной организации здравоохранения по эвакуации тяжелобольных жителей Газы с севера на юг анклава. Такие меры помогут оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, пока «сохраняются условия для этого».