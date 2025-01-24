Алексей Текслер: у властей и полиции один приоритет — защита граждан

Ещё одно важное направление работы правоохранительных органов — регулирование миграционного потока. Иностранцы продолжают активно прибывать в Россию на заработки или для того, чтобы здесь поселиться, и, к сожалению, нередко они привозят с собой проблемы. Чтобы не допустить нарушения правопорядка со стороны граждан других государств, регулярно организуются проверки. В 2024 году в Челябинской области их прошло больше 14 тысяч. Составлено 1,2 тысячи уголовных дел и почти 13,5 тысяч административных протоколов, связанных с несоблюдением миграционного законодательства, в том числе в отношении местных работодателей. 2,2 тысячи иностранцев депортировали. Ещё 3,8 тысячам человек запретили въезд на территорию России.