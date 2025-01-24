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Алексей Текслер: у властей и полиции один приоритет — защита граждан

Прошло первое в новом году заседание ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Важные гости конференции — Игорь Донгаузер, прокурор региона, и губернатор Алексей Текслер. Главной темой обсуждения стали итоги прошедшего года и планы на будущее.

Выступление губернатора

Алексей Текслер выступил перед сотрудниками органов внутренних дел с докладом. С трибуны он напомнил о важности той работы, которой занимается полиция, и подчеркнул, что приоритеты у властей и силовых структур общие — поддержание порядка и защита граждан. Правительство Челябинской области намерено продолжить помогать полиции и другим структурам, стоящим на страже спокойствия южноуральцев, всеми возможными средствами. Глава региона подчеркнул, что вместе исполнительные и правоохранительные органы должны будут обеспечить должный уровень безопасности на многочисленных массовых мероприятиях, ожидаемых в 2025 году. Особенно важно не допустить нарушения правопорядка на акциях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор в своей речи обратил внимание на необходимость противостояния мошенникам. Ежегодно злоумышленники крадут у южноуральцев миллиарды рублей, потому необходимо усилить работу в этом направлении. Алексей Текслер лично выступил с предложением о разработке дополнительных профилактических мероприятий.

Полицейские итоги года на Южном Урале

В 2024 году полиции региона удалось добиться нескольких важных успехов. Во-первых, уровень преступности по сравнению с 2023 годом снизился на 11%. При этом значительно выросла раскрываемость преступлений.

Во-вторых, на дорогах Южного Урала на 5% снизилось количество ДТП, а на 4% — число пострадавших. Как отметили пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, несмотря на улучшение ситуации в целом, тревогу вызывает большое количество аварий с участием несовершеннолетних. В 2024 году травмы разной степени тяжести получили более полутысячи детей, а тринадцать — погибли. Сотрудники МВД намерены усилить работу, направленную на снижение количества ДТП и жертв в них, а именно продолжить ловить водителей в состоянии алкогольного опьянения и на регулярной основе проводить профилактические разъяснительные мероприятия для взрослых и детей.

Деятельность полиции, направленную на снижение числа аварий на дорогах, со своей стороны поддерживает правительство Челябинской области. В регионе продолжается работа по улучшению качества дорожного полотна. С 2019 года у нас построили и отремонтировали примерно 4,5 тысячи километров проезжей части. Сейчас особенно много требований предъявляется к подрядчикам, которые берутся за выполнение строительных работ. В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируют обновить 172 километра дорог.

Ещё одно важное направление работы правоохранительных органов — регулирование миграционного потока. Иностранцы продолжают активно прибывать в Россию на заработки или для того, чтобы здесь поселиться, и, к сожалению, нередко они привозят с собой проблемы. Чтобы не допустить нарушения правопорядка со стороны граждан других государств, регулярно организуются проверки. В 2024 году в Челябинской области их прошло больше 14 тысяч. Составлено 1,2 тысячи уголовных дел и почти 13,5 тысяч административных протоколов, связанных с несоблюдением миграционного законодательства, в том числе в отношении местных работодателей. 2,2 тысячи иностранцев депортировали. Ещё 3,8 тысячам человек запретили въезд на территорию России.

По информации от пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, с 5 февраля начнёт действовать правовой режим высылки, который будет применяться в отношении иностранцев, находящихся в нашей стране без законных на то оснований. В тот же день заработает реестр контролируемых лиц.

В регионе ежегодно появляются новые полицейские участки. В прошлом году их открыли пять. В следующем году введут в эксплуатацию ещё столько же. Продолжится также пополнение материально-технической базы южноуральской полиции — оборудования, техники. В прошлом году для органов внутренних дел приобрели больше легкового и специализированного транспорта. В этом году для полиции закупят дроны, а также средства для борьбы с ними. Сотрудники ГАИ получат новую экипировку и мотоциклы.

Всё чаще на помощь полицейским приходят добровольцы, а именно представители казачества и дружинники. Активные граждане помогли в поддержании порядка на 2 тысячах мероприятий в прошлом году. Встретить добровольцев, охраняющих спокойствие сограждан, можно было в новогодние праздники.