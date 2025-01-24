МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине

Посольство Украины в Израиле ранее сообщило, что посол Евгений Корнийчук 21 января встретился с заместителем министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель. В ходе встречи украинский дипломат, как утверждается в пресс-релизе, поблагодарил Хаскель за ранее выдвинутую ею инициативу в парламенте о «передаче Украине оружия российского производства, захваченного Армией обороны Израиля в Ливане» или на других фронтах. Корнийчук также заявил, что «эта инициатива станет важным шагом в осознании общих угроз», и выразил надежду на ее положительное продвижение.
«Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений», — сообщил представитель МИД в ответ на соответствующий запрос.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет об инициативе Хаскель, которую она выдвинула во время работы в парламенте до назначения заместителем министра иностранных дел, что никак не изменило политику Израиля в вопросе отказа от поставок оружия Украине.
Израильская государственная телерадиокомпания Kan также уточняет, что до начала нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2024 года Хаскель была депутатом парламента от оппозиции, однако после включения ее партии в правительство и назначения на пост замглавы МИД она отозвала свою подпись под данной инициативой.
В посольстве России в Тель-Авиве в ответ на запрос РИА Новости дать соответствующий комментарий на заявление Корнийчука подчеркнули, что «не видят смысла реагировать на провокационные попытки украинской стороны, как всегда, выдать желаемое за действительное».
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от передачи военного снаряжения и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью. Украинские власти неоднократно просили Израиль предоставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.
Премьер Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи еврейское государство опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Киеву они в итоге окажутся у врагов страны, таких как Иран.