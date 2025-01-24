МИД Израиля опроверг возможность передачи трофейного оружия Украине

Посольство Украины в Израиле ранее сообщило, что посол Евгений Корнийчук 21 января встретился с заместителем министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель. В ходе встречи украинский дипломат, как утверждается в пресс-релизе, поблагодарил Хаскель за ранее выдвинутую ею инициативу в парламенте о «передаче Украине оружия российского производства, захваченного Армией обороны Израиля в Ливане» или на других фронтах. Корнийчук также заявил, что «эта инициатива станет важным шагом в осознании общих угроз», и выразил надежду на ее положительное продвижение.