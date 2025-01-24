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Захарова: на Украине создали схему черной трансплантологии

В зоне боевых действий находят тела и останки людей с явными признаками удаления органов.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что на Украине, при активной поддержке Запада, была развёрнута схема незаконной трансплантологии. Об этом она сказала в интервью РЕН ТВ.

По словам дипломата, в зонах активных боевых действий находили тела и останки людей с явными признаками удаления органов, которые после извлечения продавались через интернет.

Захарова отметила, что Украина постепенно превращается в площадку для различных экспериментов, включая черную трансплантологию под руководством Пентагона. Среди доказательств этой теории дипломат упомянула, что участники этих преступных схем активно торговали органами через интернет, и даже могли выполнять специальные заказы для тех, кто мог себе это позволить на Западе.

Ранее политолог Владимир Карасев рассказал, что в 2024 году польские трансплантологи поставили рекорд, ими было пересажено 2197 органов — чуть ли не в 2 раза больше, чем в 2021 году. Эксперт объясняет этот рост большим числом доноров — убитых украинцев.