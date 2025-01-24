Захарова отметила, что Украина постепенно превращается в площадку для различных экспериментов, включая черную трансплантологию под руководством Пентагона. Среди доказательств этой теории дипломат упомянула, что участники этих преступных схем активно торговали органами через интернет, и даже могли выполнять специальные заказы для тех, кто мог себе это позволить на Западе.