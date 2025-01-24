Трамп вновь сообщил о готовности Зеленского к сделке

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также заострил внимание на потерях Киева.
«Он готов к переговорам по сделке. Он хотел бы прекращения. Он тот, кто потерял много солдат», — сказал президент Соединенныз Штатов.
Ранее Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что получает «сигналы» о взаимной готовности к такой встрече.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к равноправному диалогу с Вашингтоном. По его словам, РФ внимательно следит за всей риторикой и заявлениями, а также ждет сигнал от США.