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Техас просит Конгресс возместить расходы на охрану границы из-за бездействия Байдена

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил официальное письмо руководству Конгресса США с просьбой компенсировать штату более 11,1 миллиарда долларов, которые были потрачены на усиление охраны границы.

Источник: Life.ru

Эбботт выразил недовольство по поводу действий администрации бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не выполняла свои обязательства по защите страны. По словам губернатора, политика Байдена оставила Техас и другие регионы США уязвимыми перед угрозой со стороны преступников и террористов.

«Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы», — говорится в послании Эбботта, опубликованном на сайте губернатора.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп планирует отправить примерно 10 тысяч солдат к границе с Мексикой. Увеличение числа военных будет проходить поэтапно. Напомним, республиканец подписал указ, запрещающий незаконным мигрантам пересекать мексиканскую границу с США.