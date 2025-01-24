Техас просит Конгресс возместить расходы на охрану границы из-за бездействия Байдена

Эбботт выразил недовольство по поводу действий администрации бывшего президента Джо Байдена, заявив, что она не выполняла свои обязательства по защите страны. По словам губернатора, политика Байдена оставила Техас и другие регионы США уязвимыми перед угрозой со стороны преступников и террористов.