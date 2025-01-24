На Украине объявили о реформе для привлечения 18-летних в ряды ВСУ

«Мера направлена на привлечение в основном молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет ориентирована на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации», — заявил Палиса.