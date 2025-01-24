Подводные лодки ТОФ провели «дуэль» в Японском море

Как сообщили «РГ» в отделе информационного обеспечения ТОФ, в рамках плановых учений экипажи отработали уклонение от торпедных атак с использованием гидроакустических средств.
По сценарию, одна из субмарин обнаружила подводную лодку условного противника и атаковала ее. В свою очередь, обороняющаяся подлодка произвела маневр уклонения, после чего вышла на позицию контратаки.
В ходе учений экипажи также выполнили уход от преследования с постановкой помех и ложных целей.
Отработка морских элементов программы подготовки кораблей ТОФ продолжится с учетом опыта специальной военной операции.