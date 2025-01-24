Красноярский край готов развивать сотрудничество с Монголией

«Красноярский край входит в число индустриально развитых регионов страны, богат полезными ископаемыми, обладает серьёзным ресурсным и интеллектуальным потенциалом. Он вносит важный вклад в экономику страны и по основным показателям находится в десятке лучших. У нас давние дружеские и партнёрские связи с регионами Монголии, между муниципальными образованиями заключены договоры о сотрудничестве, происходит постоянный обмен опытом между делегациями. Хорошая динамика, но, безусловно, потенциал гораздо больше. Уверен, что у нас есть всё необходимое для развития отношений по всем направлениям», — сказал Михаил Котюков.