Красноярский край готов развивать сотрудничество с Монголией

Одна из целей визита — знакомство с Красноярским краем, который входит в округ Генерального консульства Монголии в Иркутске.
В ходе встречи, прежде всего, стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества. Михаил Котюков принял от госпожи Батсух Ичинхорлоо консульский патент и поздравил ее с началом дипломатической деятельности на территории региона.
«Красноярский край входит в число индустриально развитых регионов страны, богат полезными ископаемыми, обладает серьёзным ресурсным и интеллектуальным потенциалом. Он вносит важный вклад в экономику страны и по основным показателям находится в десятке лучших. У нас давние дружеские и партнёрские связи с регионами Монголии, между муниципальными образованиями заключены договоры о сотрудничестве, происходит постоянный обмен опытом между делегациями. Хорошая динамика, но, безусловно, потенциал гораздо больше. Уверен, что у нас есть всё необходимое для развития отношений по всем направлениям», — сказал Михаил Котюков.
По данным Сибирского таможенного управления, за 9 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот между Красноярским краем и Монголией, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, вырос в два раза. Основу экспорта в Монголию составляют злаки, мукомольная продукция, каучук, топливо минеральное, древесина, фармацевтическая продукция. «Красноярский край готов предложить дополнительные объемы поставок продукции машиностроительного и лесного комплекса, и, конечно, по линии сельского хозяйства», — отметил губернатор.
В структуре импорта из Монголии в регион — соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы. Многие годы Красноярский край и Монголия поддерживают взаимодействие и в гуманитарных областях. В вузах региона получают образование 34 жителя Монголии. Творческие и спортивные делегации являются активными участниками фестивалей и турниров. Так, представители консульства планируют поддержать земляков, принимающих участие в международном турнире по вольной борьбе «Кубок Иван Ярыгин», который проходит в Красноярске. Монголию представляют 11 спортсменов. Постоянно идет взаимный обмен опытом в области здравоохранения.
Большое внимание уделяется и развитию туризма. Туроператоры Монголии включают в свои маршруты посещение природных объектов Красноярского края. Между Красноярском и Улан-Батором действует прямое авиасообщение.
Госпожа Батсух Ичинхорлоо отметила, что Монголия приветствует все инициативы Красноярского края по расширению сотрудничества. «Мы будем рады любым предложениям, касающимся нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, укрепления дружественных и добрососедских отношений между нашими странами», — подчеркнула Генеральный консул Монголии в Иркутске.