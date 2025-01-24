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Антонов: Трамп остановил бы конфликт, прекратив финансировать Украину

Боевые действия могут прекратиться после того, как Трамп заявит о готовности учитывать интересы Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Экс-посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент Дональд Трамп способен остановить конфликт в Украине «одним щелчком пальцев», просто прекратив финансирование украинского правительства. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

По словам Антонова, если Трамп сегодня объявит о прекращении финансовой поддержки Киева и продемонстрирует готовность американской администрации учесть интересы России, это может привести к немедленному прекращению военных действий.

Бывший посол также отметил, что, в контексте позиции Трампа, утверждение о том, что мир может быть достигнут силой, не сулит ничего позитивного.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Трамп обладает возможностью остановить «злонамерную» американскую политику по отношению к Украине. При этом Москва должна понять, что подразумевается под «сделкой» по Украине в интерпретации нового американского лидера.