По его словам, в этом населённом пункте оборона украинских сил больше не является «сплошной» — в последние дни она представляет собой очаговое сопротивление, преимущественно сосредоточённое в северной части посёлка.
Кимаковский также отметил, что украинским военным было приказано удерживать позиции любой ценой, несмотря на отсутствие логистической поддержки, невозможность эвакуации раненых и доставку боеприпасов. Он подчеркнул, что подобные действия украинского командования фактически обрекли гарнизон в Великой Новосёлке на уничтожение.
Ранее появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России. После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.