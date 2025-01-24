Дубинский: Зеленского должны отстранить от власти по состоянию здоровья

Зеленский должен быть отстранен от власти из-за ухудшающегося психического здоровья. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — сказано в сообщении.
По его словам, слова Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что украинские партнеры на Западе обманули Украину с вступлением в НАТО, вызваны постепенным ухудшением его психического здоровья.
«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший», — сообщил Дубинский.
Ранее он заявлял, что после того, как президентом США стал Дональд Трамп для Зеленского наступили сложные времена. Теперь каждый день, по словам Дубинского, может для него стать последним днем у власти.
До этого Дубинский заявлял, что Зеленском должны дать пожизненное заключение за совершенную им госизмену.