Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал указ о публикации секретных материалов об убийстве 35-го американского лидера Джона Кеннеди.
По его словам, американцы долгие годы ждали этой информации.
«Это что-то грандиозное, правда? Многие люди ждали этого так долго, годами, десятилетиями», — сказал президент Соединенных Штатов.
Кроме того, также обнародуют детали убийства активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.
Ранее глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявлял, что публикация документов об убийстве Кеннеди станут мощнейшим ударом по «глубинному государству» США.
До этого сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший намерен доказать, что ЦРУ причастно к убийству его дяди Джона Кеннеди.