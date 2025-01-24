Она подчеркнула, что население Украины стало расходным материалом для киевских властей под руководством Владимира Зеленского. Эти действия необходимы тем, кто исчерпал ресурсы в своём регионе и требует новых доноров. Захарова отметила, что они стимулированы потребностью в новых источниках органов, особенно после истощения ресурсов на Балканах.