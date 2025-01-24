Трамп обвинил Зеленского в препятствовании урегулирования конфликта на Украине

«Послушайте, Зеленский решил тягаться с гораздо более крупной страной, гораздо более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать», — сказал Трамп.