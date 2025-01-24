Трамп обвинил Зеленского в препятствовании урегулирования конфликта на Украине

«Послушайте, Зеленский решил тягаться с гораздо более крупной страной, гораздо более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Я мог бы так легко заключить эту сделку. А Зеленский решил, что хочет воевать», — сказал Трамп.
Президент США отметил, что во время начала вооруженного конфликта у России было около 30 тыс. армейских танков, то время как у Зеленского не было практически ни одного.
«С таким не воюют. Потом мы начали заливать технику, заливать, заливать, заливать. Но, в конце концов, этот конфликт, который надо решать», — заключил он.
До этого Дональд Трамп сообщил о желании как можно скорее встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту на Украине. Лидер Соединенных Штатов отметил, что он намеревается увидеться с президентом РФ, чтобы остановить трату миллионов жизней впустую.
Также 22 января Трамп выразил надежду, что его команда уже прикладывает большие усилия по урегулированию конфликта на Украине. Президент США пообещал положить конец конфликту, но не предоставил подробностей.
В тот же день глава Украины допустил возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, если Трамп даст Киеву гарантии безопасности. По словам Зеленского, единственный вопрос для него заключается в том, о каких гарантиях идет речь, и он хочет иметь это понимание до переговоров.