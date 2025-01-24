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На Украине объявили о реформе для привлечения 18-летних в ряды ВСУ

Новая мера направлена на молодых людей, которые были освобождены от мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

На Украине готовятся изменения в системе рекрутинга, с целью привлечения граждан в возрасте от 18 до 25 лет к мобилизации. Об этом сообщил Павел Палиса, заместитель главы офиса президента Зеленского.

Новая мера направлена в основном на молодых людей, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на тех, кто имеет право на отсрочку или был уволен после введения закона о мобилизации.

Палиса отметил, что возникшие сложности с мобилизацией касаются неэффективности действующей системы призыва. Он подчеркнул важность увеличения числа военнослужащих в рядах ВСУ для решения актуальных задач в зоне конфликта.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Одессе остановили машину с ребенком и по ошибке хотели мобилизовать его.