На Украине объявили о реформе для привлечения 18-летних в ряды ВСУ

На Украине готовятся изменения в системе рекрутинга, с целью привлечения граждан в возрасте от 18 до 25 лет к мобилизации. Об этом сообщил Павел Палиса, заместитель главы офиса президента Зеленского.
Новая мера направлена в основном на молодых людей, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на тех, кто имеет право на отсрочку или был уволен после введения закона о мобилизации.
Палиса отметил, что возникшие сложности с мобилизацией касаются неэффективности действующей системы призыва. Он подчеркнул важность увеличения числа военнослужащих в рядах ВСУ для решения актуальных задач в зоне конфликта.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Одессе остановили машину с ребенком и по ошибке хотели мобилизовать его.