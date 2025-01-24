Нижегородские власти предложили упростить снос объектов по КРТ

Депутат Николай Сатаев выразил недоумение по поводу того, что данное предложение рассматривают только сейчас, несмотря на то, что механизм КРТ был внедрён в городе больше года назад. Он подчеркнул, что эти изменения могли бы приносить дополнительные доходы в бюджет уже давно.