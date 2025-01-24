Депутаты Новосибирска критикуют работу городского хозяйства

Особое внимание было уделено выступлению первого заместителя мэра Иосифа Кодалаева, который сообщил о значительных достижениях в ремонте дорог, тротуаров и обновлении общественного транспорта. Он отметил, что парк троллейбусов был обновлен на 80%, и в эксплуатацию введены 169 новых троллейбусов. Это, по его словам, позволило расширить троллейбусное движение в отдаленные микрорайоны и до остановок «Амбулаторная» и «Автовокзал Новосибирск». Также Кодалаев упомянул о ремонте 7,1 километра трамвайных путей.