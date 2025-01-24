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Трамп пообещал связаться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пообещал связаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уточнил подробности вероятных контактов.

Источник: AP 2024

«Ким Чен Ын — умный человек», — сказал Трамп в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

На вопрос, свяжется ли он с ним, Трамп ответил: «Я свяжусь».

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.

Трамп Дональд