Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте

«Первое — потому что на помощи Украине кормились “околобайденовские” люди. И поэтому стоит задача ограничить их возможности, так что это связано прежде всего с внутренними вопросами в США. То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, — ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции — выполнение своих собственных обещаний. Получится — не получится, — это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать» , — сказал Бедрицкий.