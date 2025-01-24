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Политолог пояснил, зачем Трампу нужно перемирие в украинском конфликте

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Интерес американского президента Дональда Трампа в остановке конфликта на Украине или достижении перемирия заключается не столько в его амбициях, сколько в ограничении ресурсов его противников внутри США, заявил РИА Новости политолог, директор Таврического информационного аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.

Источник: AP 2024

«Там несколько причин есть», — сказал Бедрицикий, отвечая на вопрос о том, в чем состоит заинтересованность новых американских властей в остановке конфликта.

«Первое — потому что на помощи Украине кормились “околобайденовские” люди. И поэтому стоит задача ограничить их возможности, так что это связано прежде всего с внутренними вопросами в США. То есть первое, что он пытается сделать, остановив конфликт, — ослабить своих внутренних противников, а не только амбиции — выполнение своих собственных обещаний. Получится — не получится, — это уже другой вопрос. В любом случае тех людей он будет выводить за скобки и переключать финансовые потоки. Но единомоментно это не сделать» , — сказал Бедрицкий.

Перемирие на Украине Трампа устроило бы гораздо больше, чем завершение конфликта, но эта ситуация не устроит Россию, уверен политолог.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. При этом мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на «уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе».

В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже «очень скоро».

Трамп Дональд