Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японский центр продолжает функционировать в Новосибирске после запрета правительства

Муниципальное учреждение «Сибирь-Хоккайдо» не подлежит закрытию, так как его деятельность не затрагивают новые меры.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы мэрии, работа «Сибирь-Хоккайдо» связана с его долгосрочной спецификой. Центр, занимающийся вопросами туризма и побратимства, не попал под действие ограничений, введенных федеральными властями. В последние месяцы правительство России объявило нежелательной деятельность японских центров, которые проводили образовательные программы для российских специалистов с возможностью стажировки в Японии.

Учредителем муниципального автономного учреждения культуры «Сибирь-Хоккайдо» является департамент культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска. Центр был основан в 1996 году, когда Новосибирск стал городом-побратимом японского Саппоро. Он активно реализует проекты по укреплению культурных связей с Японией и Южной Кореей, а также занимается развитием туризма.

Несколько лет назад возникли угрозы застройки сквера, расположенного рядом с «Сибирь-Хоккайдо». Общественные активисты предприняли усилия по защите этой зеленой зоны и обращались за поддержкой к мэру Саппоро и в посольство Японии. В результате им удалось сохранить сквер, однако в уменьшенном объеме.