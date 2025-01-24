Японский центр продолжает функционировать в Новосибирске после запрета правительства

Несколько лет назад возникли угрозы застройки сквера, расположенного рядом с «Сибирь-Хоккайдо». Общественные активисты предприняли усилия по защите этой зеленой зоны и обращались за поддержкой к мэру Саппоро и в посольство Японии. В результате им удалось сохранить сквер, однако в уменьшенном объеме.