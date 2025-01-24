Японский центр продолжает функционировать в Новосибирске после запрета правительства

По информации пресс-службы мэрии, работа «Сибирь-Хоккайдо» связана с его долгосрочной спецификой. Центр, занимающийся вопросами туризма и побратимства, не попал под действие ограничений, введенных федеральными властями. В последние месяцы правительство России объявило нежелательной деятельность японских центров, которые проводили образовательные программы для российских специалистов с возможностью стажировки в Японии.
Учредителем муниципального автономного учреждения культуры «Сибирь-Хоккайдо» является департамент культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска. Центр был основан в 1996 году, когда Новосибирск стал городом-побратимом японского Саппоро. Он активно реализует проекты по укреплению культурных связей с Японией и Южной Кореей, а также занимается развитием туризма.
Несколько лет назад возникли угрозы застройки сквера, расположенного рядом с «Сибирь-Хоккайдо». Общественные активисты предприняли усилия по защите этой зеленой зоны и обращались за поддержкой к мэру Саппоро и в посольство Японии. В результате им удалось сохранить сквер, однако в уменьшенном объеме.