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Генпрокуратура Беларуси завела дело из-за разглашения данных членов избиркомов

Генпрокуратура: уголовное дело заведено из-за разглашения данных членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело из-за разглашений данных членов избирательных комиссий и наблюдателей. Подробности озвучил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Он уточнил, что Генпрокуратурой было заведено уголовное дело по факту умышленных незаконных сбора, а также распространения информации о частной жизни, персональных данных более десяти тысяч граждан, которые являются членами избирательных комиссий и наблюдателями.

По словам Брылева, подобные действия со стороны участников экстремистского формирования BELPOL, которое признано экстремистским в Беларуси, были квалифицированы по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса. Представитель Генеральной прокуратуры обратил внимание на то, что был причинен существенный вред правам, свободам, а также интересам граждан.

— Эти действия направлены на дестабилизацию действующего конституционного строя Беларуси, посягают на суверенитет и общественную безопасность страны, — подчеркнул начальник управления Генеральной прокуратуры Дмитрий Брылев.

Ранее глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прокомментировал разглашение списков членов участковых комиссий.

Тем временем наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси: «Были попытки сфотографировать заполненные бюллетени».

Кстати, первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку досрочному голосованию, сказав об инсинуациях.