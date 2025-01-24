ЦИК Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила 27,15%

В сообщении говорится, что за три дня в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси, которое началось с 21 января, приняло участие 27,15% от общего числа граждан, которые были включены в списки для голосования. Говорится, что за три дня в Витебской области бюллетени получили 27,47%, а в Гомельской — 25,99% избирателей.