ЦИК Беларуси: явка за три дня досрочного голосования составила 27,15%

ЦИК Беларуси информирует, что явка за три дня досрочного голосования составила 27,15%. Подробности рассказали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В сообщении говорится, что за три дня в досрочном голосовании на выборах президента Беларуси, которое началось с 21 января, приняло участие 27,15% от общего числа граждан, которые были включены в списки для голосования. Говорится, что за три дня в Витебской области бюллетени получили 27,47%, а в Гомельской — 25,99% избирателей.
В ЦИК добавили, что за три дня досрочного голосования в Брестской области проголосовали 30,66% белорусов. Что касается Гродненской области, то там бюллетени получили 27,03% избирателей. Сказано, что в Могилевской области за три дня досрочно проголосовали 26,90%, а Минской — 27,37% избирателей. В Минске бюллетени выдали 25,21% избирателей.
Тем временем глава ЦИК Игорь Карпенко ожидает высокую явку белорусов на выборах президента.
Ранее ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.
Кроме того, наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси: «Были попытки сфотографировать заполненные бюллетени».