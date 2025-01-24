Вольфович: коллективный Запад хочет разрушить Союзное государство

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Западные страны прилагает огромные усилия для разрушения Союзного государства Беларуси и России, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
По его мнению, коллективный Запад не устраивает сильное Союзное государство.
«США и их сателлиты прилагают серьезные усилия для дезинтеграции нашего Союза, недопущения укрепления братских отношений между белорусским и российским народами», — написал Вольфович в статье для журнала «Национальная оборона».
В публикации также говорится, что для формирования негативного отношения к этой уникальной интеграции в СМИ вбрасываются различные фейки и ложь.
По словам Вольфовича, деструктивные силы любыми способами пытаются разрушить СГ, поставить под сомнение совместные успехи Беларуси и РФ в политической, экономической, научно-технологической, военной и других сферах.
«Причем делается это на фоне активного наращивания военного присутствия НАТО у границ Союзного государства», — добавил он.
Государственный секретарь Совета безопасности также подчеркнул, что для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы был разработан проект обновленной Концепции безопасности СГ. Он напомнил, что в декабре 2024-го этот документ был утвержден на заседании Высшего госсовета Союзного государства главами двух государств.