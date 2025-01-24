Вольфович: коллективный Запад хочет разрушить Союзное государство

Государственный секретарь Совета безопасности также подчеркнул, что для адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы был разработан проект обновленной Концепции безопасности СГ. Он напомнил, что в декабре 2024-го этот документ был утвержден на заседании Высшего госсовета Союзного государства главами двух государств.