Мэр Алексей Лошкин поручил разобраться с пробками в Челябинске

— Познакомился с концепцией организации дорожного движения на особо проблемных улицах и развязках, о которых мне регулярно пишут челябинцы. Речь о Комсомольском проспекте, плотине и кольце на Шершнях, — рассказал градоначальник. — В ноябре просил специалистов предприятия СМЭУ (АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». — Прим. ред.) найти способы улучшения ситуации, чтобы северо-запад города не стоял в диких пробках в часы пик. И сегодня получил наглядные математические расчёты и видеоаналитику с экспертными оценками.
По словам мэра, оказалось, что есть набор недорогих, но эффективных решений, которые смогут увеличить скорость прохождения транспорта, а также сделать передвижение машин и пешеходов более логичным и удобным.
— Даже небольшое изменение дорожной разметки или регулирование светофоров на конкретных перекрёстках уже принесут положительный эффект, — добавил Алексей Лошкин. — По каждому проблемному участку разработан свой комплекс мер. Некоторые решения мне показались спорными. Здесь же их обсудили, пришли к мнению, что нужны альтернативные варианты.
Несколько предложений мэр согласовал. На их основе он поручил комитету дорожного хозяйства разработать проект организации движения. После готовности документа его обсудят с экспертами и Госавтоинспекцией, чтобы решить проблему пробок.