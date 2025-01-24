Мэр Алексей Лошкин поручил разобраться с пробками в Челябинске

— Познакомился с концепцией организации дорожного движения на особо проблемных улицах и развязках, о которых мне регулярно пишут челябинцы. Речь о Комсомольском проспекте, плотине и кольце на Шершнях, — рассказал градоначальник. — В ноябре просил специалистов предприятия СМЭУ (АО «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». — Прим. ред.) найти способы улучшения ситуации, чтобы северо-запад города не стоял в диких пробках в часы пик. И сегодня получил наглядные математические расчёты и видеоаналитику с экспертными оценками.