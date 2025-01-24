Бывший аким Талдыкоргана получил новую должность

По данным официального сайта ведомства, Асет Дуйсебекович родился в 1985 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Алматинский энергетический и телекоммуникационный институт по специальности «электрэнергетические системы и сети», в 2014 году — Академию экономики и права по специальности «финансы», а также Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 2007 году электромонтером в АО «Алматы электрические станции». За годы своей карьеры занимал различные должности: главный энергетик ТОО «Наз», технический директор ТОО «Алмаз и КЮС», ведущий специалист, начальник отдела управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместитель акимов Жетысуйского и Медеуского районов Алматы, главный инспектор аппарата акима Алматы, руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматы, заместитель, руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, аким Медеуского района Алматы, аким Талдыкоргана.
С 16 августа 2024 года и по настоящее время работал управляющим директором частной компании «ULKEN GROUP LTD».