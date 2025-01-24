Бывший аким Талдыкоргана получил новую должность

По данным официального сайта ведомства, Асет Дуйсебекович родился в 1985 году, имеет высшее образование. В 2008 году окончил Алматинский энергетический и телекоммуникационный институт по специальности «электрэнергетические системы и сети», в 2014 году — Академию экономики и права по специальности «финансы», а также Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».