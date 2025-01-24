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В Узбекистане увеличат штрафы за несоблюдение законных требований сотрудников ОВД и Национальной гвардии

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем чтении и направили в Сенат законопроект, вносящий изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности.

Источник: Vaib.Uz

Документ предусматривает ужесточение наказания за невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии.

Какие изменения вводит закон?

Сейчас за отказ выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов нарушителю грозит штраф от 1 до 12 базовых расчетных величин (БРВ). Согласно новым правилам, штраф будет увеличен и составит от 5 до 12 БРВ.

Если правонарушение будет повторно совершено в течение года после применения административного взыскания, предусмотрены:

  • штраф в размере от 12 до 30 БРВ (вместо нынешних 12−15 БРВ).
  • либо административный арест сроком до 15 суток (здесь без изменений).

Цель нововведений

По мнению инициаторов законопроекта, ужесточение наказания должно повысить дисциплину и уважение к требованиям сотрудников правоохранительных органов, а также предотвратить повторные правонарушения.

Что дальше?

Законопроект передан на рассмотрение в Сенат. В случае его одобрения новые меры вступят в силу после подписания президентом. Следите за обновлениями, чтобы узнать окончательное решение по данному вопросу.

штрафы
закон