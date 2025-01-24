В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен

«Политический диалог на площадке Арктического совета по-прежнему заморожен, не проводятся встречи главного координирующего органа — Комитета старших должностных лиц… В контакте с норвежской стороной намерены и далее добиваться нормализации ситуации в Совете», — указала она.
По ее словам, об итогах завершающегося в мае этого года председательства Норвегии в Совете «будем судить по конкретным результатам».
Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.