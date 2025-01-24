В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен

Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.