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В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Политический диалог на площадке Арктического совета заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Политический диалог на площадке Арктического совета по-прежнему заморожен, не проводятся встречи главного координирующего органа — Комитета старших должностных лиц… В контакте с норвежской стороной намерены и далее добиваться нормализации ситуации в Совете», — указала она.

По ее словам, об итогах завершающегося в мае этого года председательства Норвегии в Совете «будем судить по конкретным результатам».

Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.