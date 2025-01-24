Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова

«На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично», — сказала собеседница агентства.
По словам дипломата, во второй половине 2024-го с подачи норвежского председательства в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций», — пояснила Захарова.
Представитель МИД рассчитывает, что работу Арктического совета возобновят с учетом интересов всех государств региона.
Дипломат подчеркнула, что Москва всегда выступала за взаимодействие в Заполярье для сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды.
«И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе», — заявила она.
Захарова добавила, что Москва будет выстраивать работу в Совете исходя из реального положения дел и стоящих перед страной задач.