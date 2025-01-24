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«Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень». Милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси

Наблюдатели: мужчина провоцировал членов комиссии, были попытки фото бюллетеня.

Источник: Комсомольская правда

Наблюдатели сообщили, что мужчина провоцировал членов комиссии, были попытки фото бюллетеня. Подробности рассказали в телеграм-канале Центра общественного наблюдения за выборами, пишет Sputnik.by.

В сообщении сказано, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходит в штатном режиме, однако в третий его день были зафиксированы несколько инцидентов. Уточняется, что перед закрытием одного из участков белорус нарушал общественный порядок: провоцировал членов избирательной комиссии.

«Сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на ситуацию», — сообщили в Центре общественного наблюдения за выборами.

Кроме того, сказано, что за третий день досрочного голосования комиссиями были пресечены три попытки сфотографировать заполненные бюллетени (ранее ЦИК предупредил о штрафах до 630 рублей).

Тем временем наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси: «Были попытки сфотографировать заполненные бюллетени».

Кстати, Генпрокуратура Беларуси завела дело из-за разглашения данных членов избиркомов.

А еще Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и через знакомых.