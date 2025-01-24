«Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень». Милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси

Наблюдатели сообщили, что мужчина провоцировал членов комиссии, были попытки фото бюллетеня. Подробности рассказали в телеграм-канале Центра общественного наблюдения за выборами, пишет Sputnik.by.
В сообщении сказано, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходит в штатном режиме, однако в третий его день были зафиксированы несколько инцидентов. Уточняется, что перед закрытием одного из участков белорус нарушал общественный порядок: провоцировал членов избирательной комиссии.
«Сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на ситуацию», — сообщили в Центре общественного наблюдения за выборами.
Кроме того, сказано, что за третий день досрочного голосования комиссиями были пресечены три попытки сфотографировать заполненные бюллетени (ранее ЦИК предупредил о штрафах до 630 рублей).
Тем временем наблюдатели заявили о первых нарушениях на выборах президента в Беларуси: «Были попытки сфотографировать заполненные бюллетени».
Кстати, Генпрокуратура Беларуси завела дело из-за разглашения данных членов избиркомов.
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