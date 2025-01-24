«Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень». Милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси

В сообщении сказано, что досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходит в штатном режиме, однако в третий его день были зафиксированы несколько инцидентов. Уточняется, что перед закрытием одного из участков белорус нарушал общественный порядок: провоцировал членов избирательной комиссии.